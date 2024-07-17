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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın'da tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı

        Aydın Nazilli'de bir televizyon tamircisi, gittiği evdeki aileye çekiçle saldırdı. Saldırıda 1'i çocuk 4 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı. 1 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:56 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:56
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        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamircisinin çekiçle yaraladığı aynı aileden biri çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kardeşköy Mahallesi'nde H.D'nin (65) evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        1 YARALININ DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, H.D. ile eşi N.D (60), kızı H.G (37) ve torunu B.G'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde gördü. Aile, bölgeye yönlendirilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

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        AA'nın haberine göre; durumu ağır olan H.D, tedavisi sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin (46) çekiçle kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi. M.G'nin çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı belirtildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yaralı yakınlarının hastanede yoğunluk oluşturması üzerine polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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        #Son dakika haberler
        #Aydın
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