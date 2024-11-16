Aydın-Denizli Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

C.Ç. idaresindeki 35 AN 9726 plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Başaran mevkisinde bariyere çarptı, ardından aynı istikamette seyreden A.Y.A. yönetimindeki 34 AV 3346 plakalı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazayı gören Z.K. 35 BYA 850 plakalı otomobilini, E.D. de 16 AZR 226 plakalı otomobilini, yardım etmek için emniyet şeridine park etti.