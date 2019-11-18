Köprülü vinç operatörü mesleki yeterlilik belgesi sınavları Nazilli’de yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köprülü vinç operatörü mesleki yeterlilik belgesi sınavları Nazilli’de yapılıyor

İHA

10 Kasım 2019 tarihinden itibaren zorunluluk kapsamına giren Köprülü Vinç Operatörlüğü Mesleki Yeterlilik Belgesi için Nazilli Ticaret Odası tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti veriliyor.

Köprülü vinç operatörü mesleki yeterlilik belgesi sınavları Nazilli’de yapılıyor

10 Kasım 2019 tarihinden itibaren zorunluluk kapsamına giren Köprülü Vinç Operatörlüğü Mesleki Yeterlilik Belgesi için Nazilli Ticaret Odası tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti veriliyor.
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılıyor. Köprülü Vinç kullanan kişilerin katıldığı sınavlarda başarılı olanlar ustalık belgesi yerine geçen mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Sektör ayırımı yapılmaksızın köprülü vinç kullanan tüm işyerlerinde bundan böyle belgesiz personel çalıştırılması Bakanlık tarafından yasaklanmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan köprülü vinç kullandığı tespit edilen personel için işyerine aylık idari para cezası tahakkuk edeceği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri tarafından ifade edilmektedir. Nazilli Ticaret Odası 44 meslek dalında Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Hizmeti vermektedir. Nazilli merkez ve altı ilçenin yetki alanı içinde olması nedeniyle Bölge Odası olmanın sorumluluğunu taşıyan kurumumuz MEYBEM A.Ş iş birliğinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavını düzenli olarak yapan az sayıda Odadan birisiyiz. Üretim ve imalat faaliyeti bulunan işyerlerinin genelinde Köprülü Vinç kullanılmaktadır. Bu işyerlerinde köprülü vinç kullanan birçok işçinin MYB Belgesi bulunmadığından Odamız üyeleri için yerinde hizmet ilkesiyle MYB sınav ve belgelendirme hizmetini talep eden işyerlerimizde verilebilmekteyiz.
Değişik iş kollarında ancak aynı sektörde olmak şartıyla; toplamda on kişilik bir talebi sağlayan işletme için sınavı işyerinde yapabiliyoruz. Bu işletmeler için büyük avantaj sağlıyor. Personelin işyerinden ayrılmadan sınav/belge hizmeti alması işyerinin faaliyetine ara vermeden devam etmesine imkan verirken, işçinin bu hizmet için başka bir kente gitmek zorunda olmaması kendisine maddi/manevi fayda sağlıyor” dedi.
Nazilli Ticaret Odasının verdiği Mesleki Yeterlilik Belgesi hizmetlerinden bazıları şunlar;
İnşaat Sektörünün tüm dalları, Köprülü Vinç Operatörlüğü, Kaynakçılık, Metal Sac İşlemeci, Metal Kesimci, CNC Programcısı, Makine Bakımcısı, Servis Şoförlüğü, Emlakçılık, Asansör Bakım ve Onarımcısı ve 2.el Motorlu Araçlar Satış Sorumlusu.
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları Nazilli Ticaret Odası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetki almış Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri MEYBEM A.Ş işbirliğinde Nazilli Ticaret Odası’nda yapılıyor.

AYDIN

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli'nin kozu evi
YEREL HABERLER Nazilli'nin kozu evi
Kuşadası’nın 30 yıldır beklediği hizmet Türkmen Mahallesi’nden başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nın 30 yıldır beklediği hizmet Türkmen ...
Türkiye'de 2019 Ekim Ayında 142 bin 810 konut satıldı
YEREL HABERLER Türkiye'de 2019 Ekim Ayında 142 bin 810 konut satıldı
Efeler Belediyesi otizmli çocuklara sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi otizmli çocuklara sahip çıkıyor
'Haydi Buharkent Üniversite’ye seminerleri başladı
YEREL HABERLER 'Haydi Buharkent Üniversite’ye seminerleri başladı
İki nesil ADÜ’lü öğrencilerin projesi ile bir araya geldi ADÜ’lü öğrencilerden sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER İki nesil ADÜ’lü öğrencilerin projesi ile bir araya ...
ADÜ Öğretim Üyesi FİFA’nın resmi futbol doktoru oldu
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi FİFA’nın resmi futbol doktoru oldu
Engelsiz kitap kahve projesinin destekçilerine teşekkür plaketi Başkan Demet Pilevneli; 10 aylık süreçte yüzlerce engellimiz kitap okumanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Engelsiz kitap kahve projesinin destekçilerine ...
ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 3’te 3 yaptı
YEREL HABERLER ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye ...
Aydın’da kadın çiftçiler hayvan çiftliğini gezdi
YEREL HABERLER Aydın’da kadın çiftçiler hayvan çiftliğini gezdi
Batının sobası, doğuyu ısıtıyor
YEREL HABERLER Batının sobası, doğuyu ısıtıyor
Avcılık belgesi olmadan avlanırken yakalandılar
YEREL HABERLER Avcılık belgesi olmadan avlanırken yakalandılar
Metin Yavuz; “Başkan Erdoğan, tüm dünyaya liderlik dersi vermiştir”
YEREL HABERLER Metin Yavuz; “Başkan Erdoğan, tüm dünyaya liderlik ...
Süleyman Bülbül, kültür ve turizm ili Aydın’ın sorunlarını Bakan Ersoy’a anlattı
YEREL HABERLER Süleyman Bülbül, kültür ve turizm ili Aydın’ın ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Şair Osman Gökçe 5. şiir kitabını yayınladı
YEREL HABERLER Şair Osman Gökçe 5. şiir kitabını yayınladı
AK Partili Yavuz’dan İYİ Partili Aydın’a sert cevap
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’dan İYİ Partili Aydın’a sert cevap
Esnaf kredi kefalet Kooperatiflerin Başkan ve yöneticileri Fethiye’de bir araya geldi Bölge Birliği tarafından düzenlenen seminerde yeni yeni düzenlemeler ve hukuki konular ele alındı
YEREL HABERLER Esnaf kredi kefalet Kooperatiflerin Başkan ve ...
Özdemir; “Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tut”
YEREL HABERLER Özdemir; “Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tut”
Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası’nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 ...
Kuşadası’nda 88 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 88 düzensiz göçmen yakalandı
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter, hayatını Kaybetti
YEREL HABERLER Usta tiyatrocu Yıldız Kenter, hayatını Kaybetti
Deve güreşi sezonu Efeler’de başladı
YEREL HABERLER Deve güreşi sezonu Efeler’de başladı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X