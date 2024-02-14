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        Gastronomi Derneği, Almanya'da düzenlenen yarışmada 30 madalya aldı

        Gastronomi Derneği, Almanya'da düzenlenen "26. IKA Culinary Olympics" gastronomi yarışmasında 16 altın, 6 gümüş, 8 bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:07
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        Gastronomi Derneği, Almanya'da düzenlenen yarışmada 30 madalya aldı
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        Gastronomi Derneği, Almanya'da düzenlenen "26. IKA Culinary Olympics" gastronomi yarışmasında 16 altın, 6 gümüş, 8 bronz madalya kazandı.

        Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-7 Şubat'ta Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen "26. IKA Culinary Olympics" gastronomi yarışması, 41 bireysel kategoride gerçekleştirildi.

        Gastronomi Derneği, yarışmada, 3'ü 100 tam puanla olmak üzere 16 altın, 6 gümüş ve 8 bronzla ödüllendirildi.

        Derneğin Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin, elde edilen başarıyı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı anısına ülkeye armağan ettiklerini belirtti.

        Destek bulmakta zorlanmalarına rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Zengin, "Daha iyisi için çalışıp ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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