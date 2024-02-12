Germencik'te marketten para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, marketten para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, marketten para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede market işleten N.T. polise başvurarak iş yerinden 8 bin 500 lirasının çalındığını bildirdi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheli İ.K'yi Bahçıvanlık Sokakta yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.
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