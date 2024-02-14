Aydın'da kaybolan çocuk metruk binanın fosseptik çukurunda bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşların katıldığı aramada çocuk, aynı mahallede bulunan metruk binada giriş kapısının arkasında yer alan ve kapağı bulunmayan fosseptik çukurunun içinde bulundu.

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