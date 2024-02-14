Aydın'da kaybolan çocuk metruk binanın fosseptik çukurunda bulundu
Aydın'ın Köşk ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, aynı mahallede metruk bir binadaki fosseptik çukuruna düşmüş halde bulundu.
Aydın'ın Köşk ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, aynı mahallede metruk bir binadaki fosseptik çukuruna düşmüş halde bulundu.
Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki A.H.D'nin ailesi, çocuklarından haber alamamaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşların katıldığı aramada çocuk, aynı mahallede bulunan metruk binada giriş kapısının arkasında yer alan ve kapağı bulunmayan fosseptik çukurunun içinde bulundu.
Hafif şekilde yaralanan çocuk, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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