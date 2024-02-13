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        Aydın'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:07
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        Aydın'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

        Naipli Mahallesi yönünden Selçuk ilçesi yönüne giden Rıdvan Şimşek yönetimindeki 09 ADU 979 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücünün yanı sıra kamyonetteki Sedat Takkalı ile Sedat Çelebi yaralandı.

        Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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