Aydın'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.
Naipli Mahallesi yönünden Selçuk ilçesi yönüne giden Rıdvan Şimşek yönetimindeki 09 ADU 979 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün yanı sıra kamyonetteki Sedat Takkalı ile Sedat Çelebi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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