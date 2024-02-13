Nazilli Belediyespor'da Alperen Karakaya veda etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Nazilli Belediyespor'da sezon başında yönetim kurulu tarafından idari menajerlik görevine getirilen Alperen Karakaya, görevinden ayrıldığını açıkladı. Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığım teknik ekiplere, değerli kulüp personeline, futbolcu grubuna, yönetimimize ve taraftara teşekkür eder, sezonun geri kalanında herkese başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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