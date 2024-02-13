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        Nazilli Belediyespor'da Alperen Karakaya veda etti

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Nazilli Belediyespor'da sezon başında yönetim kurulu tarafından idari menajerlik görevine getirilen Alperen Karakaya, görevinden ayrıldığını açıkladı. Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığım teknik ekiplere, değerli kulüp personeline, futbolcu grubuna, yönetimimize ve taraftara teşekkür eder, sezonun geri kalanında herkese başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:38
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        Nazilli Belediyespor'da Alperen Karakaya veda etti
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Nazilli Belediyespor'da sezon başında yönetim kurulu tarafından idari menajerlik görevine getirilen Alperen Karakaya, görevinden ayrıldığını açıkladı. Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığım teknik ekiplere, değerli kulüp personeline, futbolcu grubuna, yönetimimize ve taraftara teşekkür eder, sezonun geri kalanında herkese başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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