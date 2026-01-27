Kuşadası'nda yolda çökme meydana geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda meydana gelen çökme sonucu çalışma başlatıldı. Türkmen Mahallesi Gazi Beğendi Sokak'ta yolun bir kısmı çöktü. Çökme meydana gelen alan, güvenlik bariyeri çekilerek kapatıldı. Ekipler, yolun bu kısmını trafiğe kapattı. Çökmenin, yolun alt kısmında yapılan otel inşaatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.