        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Kuşadası'nda yolda çökme meydana geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda meydana gelen çökme sonucu çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 20:47 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:47
        Kuşadası'nda yolda çökme meydana geldi
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda meydana gelen çökme sonucu çalışma başlatıldı.

        Türkmen Mahallesi Gazi Beğendi Sokak'ta yolun bir kısmı çöktü.

        Çökme meydana gelen alan, güvenlik bariyeri çekilerek kapatıldı.

        Ekipler, yolun bu kısmını trafiğe kapattı.

        Çökmenin, yolun alt kısmında yapılan otel inşaatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.



