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        Nazilli'de komşular arasındaki kavgada iki kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:52
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        Nazilli'de komşular arasındaki kavgada iki kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle 171 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan S.G. ile komşusu Y.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Yakınlarının da dahil olduğu kavgada Ö.G ve Ö.Ö yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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