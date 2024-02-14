Nazilli'de komşular arasındaki kavgada iki kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yakınlarının da dahil olduğu kavgada Ö.G ve Ö.Ö yaralandı.

Yeni Mahalle 171 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan S.G. ile komşusu Y.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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