Nazilli'de komşular arasındaki kavgada iki kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.
Yeni Mahalle 171 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan S.G. ile komşusu Y.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yakınlarının da dahil olduğu kavgada Ö.G ve Ö.Ö yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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