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Kuşadası’nda taksi durakları yenileniyor

İHA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelesini sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilçeyi turizm sezonuna hazırlamak için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kent estetiği açısından büyük önem taşıyan taksi duraklarının modern ve tek tip bir görünüme kavuşması için yenileme çalışmalarına başlandı.

Kuşadası’nda taksi durakları yenileniyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelesini sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilçeyi turizm sezonuna hazırlamak için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kent estetiği açısından büyük önem taşıyan taksi duraklarının modern ve tek tip bir görünüme kavuşması için yenileme çalışmalarına başlandı.
Korona
virüs ile yürüttüğü mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, turizm sezonu hazırlıklarına da kesintisiz devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel’in verdiği talimat doğrultusunda harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent estetiği açısından büyük bir öneme sahip olan taksi duraklarının daha modern ve tek tip bir görünüme kavuşması için yenileme çalışmalarına başladı. Özgün ve ödüllü tasarımı Etüt ve Proje Müdürlüğü’nce yapılan duraklardan ilkinin montajı Camikebir Mahallesi, Kemal Arıkan Sokak üzerine yapılarak taksici esnafının hizmetine sunuldu.

Yapılan yenileme çalışması sayesinde Kuşadası’nın çehresinin değişeceğini belirten Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, seçim döneminde bu konuda taksici esnafına söz vermişti. Şimdi verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Yapılan yenileme çalışmasından taksici esnafı da çok memnun kaldı. Kuşadası’nda Ömer Günel ile başlayan değişim rüzgarı durmadan devam edecek” dedi.

Kuşadası’nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl 100 binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındığında Kuşadası yeni turizm anlayışının cazibe merkezi olacak. Bu bağlamda turizmin yeni yüzüne yakışan çağdaş taksi durakları sayesinde kentimiz daha modern bir görünüme kavuşacak. İlçemizi görmeye gelen misafirlerimize yaz sezonunda en iyi hizmeti sunacağız” diye konuştu.

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