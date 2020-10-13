Sultanlar Ligi: Aydın BB: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Eczacıbaşı VitrA’ya 31 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı DemiralayTurgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Eczacıbaşı Vitra: Melisa, Simge, Tijana, Beyza, Merve, Saliha, Hande, Yasemin, Jordan, Chıaka, Elif, Sladjana, Melis, Fatma
Antrenör: Motta Marco Aurelio
Setler: 1425, 2520, 1825, 1825
Süre: 110 dk. (23, 29, 31, 27)
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