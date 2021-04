'Kendi başımın çaresine bakarım' diye not bırakan Efe, aranıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Efe İ.K. (16), eve "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde bir not yazıp, ortadan kayboldu.

Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde oturan ortaokul Didim Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Efe İ.K., iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde not yazdıktan sonra evden ayrıldı. Notu gören anne Fatma K., oğlunu sokak sokak aradı. Oğlunu bulamayan anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Efe İ.K.'nın kaybolmasına çok üzülen anne Fatma K., oğlunun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-04-17 01:34:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.