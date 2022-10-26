Hikâyesinin yazıldığı yere gittiler 0:00 / 0:00

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Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, ikinci sezonuna oyunun konusunun çıkış kaynağı olan Ankara’da döndü. Yaz ve sonbahar aylarını açıkhava tiyatrolarında sürdüren ‘Aydınlıkevler’ adeta ana ocağına döndü.

Congresium’da iki gece üst üste sahnelenen oyunu, 6 bini aşkın seyirci dakikalarca ayakta alkışladı.

1970’li yılların atmosferiyle soğuk Ankara gecelerine bir yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’in oyuncuları, Ankara turnesinde oyunun geçtiği Aydınlıkevler semtini ziyaret etti. Demet Akbağ ve tüm oyuncu kadrosu hikâyedeki mahalleye, tam da duvarın olduğu noktaya gitti.

Mahallenin 23 yıllık muhtarı Şenol Öz, ekibe eşlik edip günümüzde park olan yerin detaylarını ve geçmişini aktardı. ‘Aydınlıkevler’ ekibi duygusal anlar yaşarken, Ankara’da bulunmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun 28 kez sahneledikleri hikâyenin yaşandığı yerlerde poz verdi.

Oyuncular, önce artık duvarın yerinde olan Altın Park’ın yemyeşil kapısında objektife gülümsediler sonra da uzun süre önce hem Aydınlıkevler’in hem Ankara’nın kullanımına açılan duvarın öte tarafındaki parka geçtiler.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’ sezon boyunca İstanbul ve çeşitli illerde sahnelenmeye devam edecek.

'Aydınlıkevler', Maxiumum Uniq'de 7 Kasım, 18 Kasım, 25 Kasım, 4 Aralık ve 23 Aralık'ta sahnelenmeye devam edecek.