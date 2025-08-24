Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Ayhancan Güven, DTM'nin 6. ayağında da zirvede! - Motor Sporları Haberleri

        Ayhancan Güven, DTM'nin 6. ayağında da zirvede!

        Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağındaki ikinci yarışta da birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 17:21 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayhancan Güven, DTM'nin 6. ayağında da zirvede!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Sachsenring Pisti'nde 3. sıradan başladığı yarışta finişi ilk sırada geçti ve DTM'deki 4. galibiyetini elde etti.

        Hafta sonunu 2'de 2 ile kapatan Red Bull sporcusu Ayhancan, puanını 145'e çıkartarak pilotlar klasmanı lideri Lucas Auer'in 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

        DTM'nin 7. ayağı 12-14 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEKNOFEST: Mavi Vatan Heyecanı başladı!
        TEKNOFEST: Mavi Vatan Heyecanı başladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        İstanbul'da yağmur sürprizi!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu