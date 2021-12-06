Rekor kırdı 0:00 / 0:00

17 Kasım 2019... İlk koronavirüs vâkâsı tespit edildi.

9 Ocak 2020... Çin'de koronavirüse bağlı olarak ilk ölüm gerçekleşti.

11 Mart 2020... Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü 'Pandemi' olarak ilan etti. Aynı gün Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

16 Mart 2020... Sinema salonları koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapatıldı.

1 Temmuz 2020... Sinema salonları yeniden açıldı.

20 Aralık 2020... Sinema salonları artan vâkâlar nedeniyle yeniden kapatıldı.

1 Temmuz 2021... Sinema salonları yeniden açıldı.

6 Eylül 2021... Aşı olmayan izleyiciler için test zorunluluğu getirildi.



Hal böyle olunca yapımcılar, pandemi öncesinde çektikleri filmleri, sinema salonlarının kapalı olmasından, açık olduğu dönemde ise yeterli izleyiciye ulaşamayacaklarını düşündüklerinden dolayı gösterim tarihini sürekli ertelemek zorunda kaldı.

Çekimi planlanan filmler de aynı nedenlerden dolayı ya iptal edildi ya da ertelendi.

Sonuç olarak sinema sektörü büyük ölçülerde kayıp yaşadı.



Bu durum, özellikle 2001'den itibaren büyük bir yükseliş yaşayan, yabancı filmlerin egemenliğine son veren Türk filmlerini etkiledi.

ABD yapımı yüksek bütçeli filmler, 1 Temmuz'dan itibaren gösterime girerken Türk yapımı yüksek bütçeli filmler için izleyicinin sinema salonlarına iyice dönmesi beklendi / bekleniyor.

Bu bekleyişin sonunda ortaya şu soru çıktı:

* Yüksek oranda gişe yapacak Türk filmlerinin olmamasından dolayı izleyicilerin sinema salonlarına dönüş eğilimi nasıl anlaşılacak?

Sinema sektörü, izleyicinin sinema sektörüne dönüş eğilimini ölçmek için bir filmin gösterime girmesini bekliyordu.

Sektörün öncüsü BKM, 3 Aralık'ta 'Aykut Enişte 2'yi gösterime çıkararak sektörün beklentisini karşıladı.

Onur Bilgetay'ın yönettiği; Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz, Melis Babadağ ve Mekin Sezer'in başrollerini paylaştığı 'Aykut Enişte 2', 186.898 kişiyle açılarak pandemi döneminin rekorunu kırdı.

Açılış rakamından anlaşılan o ki izleyici sinema salonlarına dönmeye hazır.

Cem Gelinoğlu, izleyicinin 'Aykut Enişte 2'ye gösterdiği ilgiyi Habertürk'e şu sözlerle yorumladı; "Öncelikle seyircimizin filmimize sahip çıkıp bağrına basması bizi çok mutlu etti. Bu desteğin gişeye yansıması ve sinema sektörümüzün hareketlenmesine sağladığı katkı da bizi gururlandırdı. İnsanlar kulaktan kulağa filmimizi birbirlerine öneriyorlar. Seyirci emeği ve samimiyeti çok net görüyor ve ödüllendiriyor. Yani iyi film her koşulda seyircisine ulaşıyor. Umarım 'Aykut Enişte 2'nin yarattığı rüzgarla, art arda gelecek yerli filmler de sinemamızı eski günlerine taşıyacaktır."

Pandemi Döneminin En İyi Açılış Yapan Filmleri

AYKUT ENİŞTE 2

Açılış: 186.898

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE 2

Açılış: 186.359

HIZLI VE ÖFKELİ 9: HIZ EFSANESİ

Açılış: 181.692

ETERNALS

Açılış: 114.131

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ

Açılış: 102.318

BLACK WIDOW

Açılış: 99.127

ÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK

Açılış: 60.455



ÂKİF

Açılış: 55.112

PATRON BEBEK 2: AİLE ŞİRKETİ

Açılış: 48.814

LUKA

Açılış: 47.413