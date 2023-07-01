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Ayla Büyükataman hayatını kaybetti

Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalışan TRT sanatçısı Ayla Büyükataman, 84 yaşında hayatını kaybetti

Ayla Büyükataman hayatını kaybetti
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AA

TRT sanatçısı Ayla Büyükataman, 84 yaşında vefat etti.
TRT Haber'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti" bilgisi verildi. Büyükataman'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Camisi'nden kaldırılacak.

Ankara'da 1939'da doğan Büyükataman, 5 yaşında Türk sanat müziğinin klasik yorumlarını icra edebilmesiyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çekti.
Son Saat Gazetesi'nin 1956'daki 'Ses Kraliçesi' yarışmasında birinci olan Ayla Büyükataman, İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalıştı.

Yıllarca Türk musikisine icrasıyla emek veren sanatçı, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ'ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar sanatını sürdürdü. Ayla Büyükataman ayrıca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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