Ayla filmi oyuncuları ve konusu

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmii, 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanmıştır. Filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. 27 Ekim 2017 tarihinde Türkiye'de vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Ayla filmi konusu ve oyuncuları...
Ayla filmi konusu
1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler 'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubayın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay "ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk" diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubayın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dil birliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.
Ayla filmi oyuncu kadrosu
- İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği
- Çetin Tekindor - Süleyman astsubay
- Kim Seol - Ayla
- Lee Kyung-Jin - Ayla
- Ali Atay - Ali astsubay
- Taner Birsel - Binbaşı Fuat
- Mehmet Esen - Albay Celal
- Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut
- Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun
- Eric Roberts - Binbaşı General Coulter
- Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali
- Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği
- Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage
- Meral Çetinkaya - Nimet
- Büşra Develi - Nimet
- Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge
- Ali Barkın - Pepe Muharrem
- Burç Kümbetlioğlu - Celal
- Duygu Yetiş - İclal
- İlber Gürtunca - İlhan
- Caner Kurtaran - Sadık
- Damla Sönmez - Nuran
- Kang Yeon Jeong - Ji-Min
- Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği
- Koray Ergün - Halit
- Mine Teber - Nevsal
- Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği
- Claudia Kooij - Marilyn Monroe
- Johnny Young - Teğmen Lee
- Chaby Han - Sung Joon
YORUMLAR