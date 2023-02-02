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AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? AYM Başkanı Zühtü Arslan biyografisi

Anayasa Mahkemesi Başkanı bir kez daha Zühtü Arslan seçildi. 3. kez göreve layık görülen Zühtü Arslan, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. İşte, AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları...

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  • AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? AYM Başkanı Zühtü Arslan biyografisi

    Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan yeniden 4 yıllığına başkan seçildi. Arslan daha önce iki kez daha başkan seçilmişti. İşte, Zühtü Arslan'ın hayat hikayesine ilişkin bilgiler...
  • AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? AYM Başkanı Zühtü Arslan biyografisi

    ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

    Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya geldi.

    Zühtü Arslan 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.
  • AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? AYM Başkanı Zühtü Arslan biyografisi

    Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında yapan Zühtü Arslan, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku üzerine tamamladı.

    Zühtü Arslan 2002'de doçent, 2007'de ise profesör unvanını aldı. 2001'de bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır.
  • AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? AYM Başkanı Zühtü Arslan biyografisi

    ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ!

    Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

    Yüksek Mahkemenin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı.

    Zühtü Arslan, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine 13 Şubat 2019'da başladı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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