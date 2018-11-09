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AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yer aldı

Anayasa Mahkemesinin, Demokratik Sol Parti, Önce İnsan Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi, Hak ve Hakikat Partisi, Yurt Partisi ile Demokratik Bölgeler Partisinin 2013 ve 2014 yılları mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

09.11.2018 - 04:27 | Güncelleme: AA

Yüksek Mahkeme, Demokratik Sol Partinin 2013 yılı kesin hesabını incelemesi sonucunda 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 4 milyon 419 bin 52 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine hükmetti.

AA'nın haberine göre; ayrıca partinin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 6 milyon 224 bin 14 lira 43 kuruş gelir ve 1 milyon 489 bin 699 lira 45 kuruş giderin Hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Önce İnsan Partisi 2014 yılı kesin hesap incelenmesinde ise parti genel merkezince 2820 sayılı kanunun 66'ıncı maddesine aykırı elde edilen 53 bin 142 lira 72 kuruş tutarındaki bağış gelirleri karşılığı mal varlığı ile işletme defteri kayıtlarında bulunan ve parti tarafından yapılan 141 lira 20 kuruşluk gider tutarıyla ilgili fatura, fatura yerine geçen belge veya harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip herhangi bir belge gönderilmemesi sebebiyle söz konusu tutar karşılığı parti mal varlığının Hazineye gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.

Partinin 2014 yılı kesin hesabında gösterilen 112 bin 800 lira gelir ve 111 bin 283 lira 74 kuruş giderin ise Hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve uygun olduğuna, ayrıca kanuna aykırı bağışta bulunan ile bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile hükmedildi.

Bağımsız Cumhuriyet Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesinde ilgili kanun hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 489 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine, aynı yıla ait kesin hesabında gösterilen 20 bin 246 lira 81 kuruş gelir ve 20 bin 180 lira 96 kuruş giderin Hazineye irat kaydedilenler dışındaki kısmının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

1923 Cumhuriyet Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda 3 bin 690 lira gelir ve bin 520 lira 5 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliği ile kararlaştırıldı.

Hak ve Hakikat Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesinde, parti hesabında gösterilen 22 bin 231 60 kuruş gelir ve 26 bin 776 lira 71 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliği ile hükmedildi.

Yurt Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesinde, parti hesabında gösterilen 34 bin 156 lira gelir ve 34 bin 434 lira 40 kuruşluk giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliği ile kararlaştırıldı.

Demokratik Bölgeler Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesinde ise parti hesabında gösterilen 3 milyon 348 bin 110 lira 37 kuruş gelir ve 3 milyon 603 bin 9 lira 46 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

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