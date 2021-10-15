Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, önceki akşam Ataşehir'deki bir otelde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu. İş, sanat ve siyaset dünyasının birçok ismini bir araya getiren gecede ünlüler geçidi de yaşandı. Ödül töreninin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz gerçekleştirirken, finalde ise Demet Akalın sahne aldı.

Gecenin 'En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görülen Aynur Aydın, tören öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi.