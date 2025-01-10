Ayşe Barım tartışmasına, Ümit Erdim'de dahil oldu
Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Ayşe Barım'a yönelik iddialar ve sektördeki tekelleşme tartışmalarına göndermede bulundu; "Ben bu konuları 6 yıl önce dile getirdiğimde…"
Son günlerde ID İletişim'in kurucularından olan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. Bu iddialar, Serenay Sarıkaya'nın da bağlı olduğu ajansla ilgili sektördeki bazı uygulamalara yönelik ağır suçlamalar içeriyordu.
İDDİALARA GÖRE BARIM;
Bazı oyuncuları kayırmak,
İstenen bir oyuncuyu vermek için başka oyuncuların alınmasını şart koşmak,
İzlenmeyen yapımların üçüncü sezonlarını dijital platformlara taşıtmak,
Ayrıca, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisiyle olan ilişkisini Serenay Sarıkaya ile kamufle etmek için 5 milyon dolar talep etmekle suçlandı.
Bu iddiaların ardından Ayşe Barım, hem sosyal medya hesabı üzerinden hem de katıldığı bir etkinlikte hakkındaki suçlamaları yalanladı.
ÜNLÜ İSİMLER İKİYE BÖLÜNDÜ
Olayların ardından, sektördeki ünlü isimler arasında da fikir ayrılıkları yaşandı. Farah Zeynep Abdullah, tartışmayı başlatırken Burcu Biricik ateşe verdi. Deniz Işın ise açık açık suçladı.
Eleştirenler: Melisa Sözen, Deniz Işın, Burcu Biricik, Rabia Soytürk, Şenay Gürler, Nedim Saban ve Hatice Alan gibi isimler ise sosyal medya paylaşımlarıyla sektördeki tekelleşmeye dikkat çekti.
Destek verenler: Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel ve Hazal Kaya, Ayşe Barım'a olan desteklerini açıkça dile getirdi.
ÜMİT ERDİMİN TEPKİSİ
Ünlü oyuncu Ümit Erdim de geçmişte sektörle ilgili yaşadığı bir olayı hatırlatarak, "Ben 6 yıl önce bu konuları dile getirdiğimde bana ‘Zayıflayınca iş bulamadı, o yüzden konuşuyor’ dediler. Herkese günaydın," ifadelerini kullandı.
Ancak Erdim'in bu paylaşımını kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında ortaya atılan bu iddialar nedeniyle resen soruşturma başlattığını duyurdu. Gelişmeler, hem sektör içinde hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.