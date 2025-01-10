Ayşe Barım tartışmasına, Ümit Erdim'de dahil oldu

Son günlerde ID İletişim'in kurucularından olan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. Bu iddialar, Serenay Sarıkaya'nın da bağlı olduğu ajansla ilgili sektördeki bazı uygulamalara yönelik ağır suçlamalar içeriyordu.

İDDİALARA GÖRE BARIM;

Bazı oyuncuları kayırmak,

İstenen bir oyuncuyu vermek için başka oyuncuların alınmasını şart koşmak,

İzlenmeyen yapımların üçüncü sezonlarını dijital platformlara taşıtmak,

Ayrıca, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisiyle olan ilişkisini Serenay Sarıkaya ile kamufle etmek için 5 milyon dolar talep etmekle suçlandı.

Bu iddiaların ardından Ayşe Barım, hem sosyal medya hesabı üzerinden hem de katıldığı bir etkinlikte hakkındaki suçlamaları yalanladı.