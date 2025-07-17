Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı

CİNAYET SANIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cemil Koç’un Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8’inci katındaki daireden düşerek ölen Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.