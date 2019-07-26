Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, dün akşam Twitter gündeminin ilk sırasına yerleşerek TT (Trend Topic) oldu. Şarkıcının TT listesinde ilk sıraya yerleştiğini gören sevenleri Aldinç'in hayatını kaybettiğini sandı. Çıkan haberlere şaşıran Aldinç, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"ÖLDÜM DİYE KORKTUM"

"Öldüm diye korktum" ifadelerini kullanan şarkıcı, "TT'de en başta adımı görünce 'Öldüm mü?' diye korktum! Ölmedim ve valla birilerine para mara da vermedim! Şahane bi coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim" şeklinde konuştu.

— Ayşegül Aldinç (@AysegulAldinc) July 26, 2019