Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçecek

        Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçecek

        İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Bodrumlu sporcu Aysu Türkoğlu'nun yeni hedefi, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı... 22 yaşındaki genç sporcu hazırlıklarını Habertürk TV'den Hülya Hökenek'e anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Bodrumlu sporcu Aysu Türkoğlu, şimdilerde yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı geçmeyi hedefliyor.

        İrlanda-İskoçya arasındaki kanalı 9-14 Ağustos tarihlerinde yüzerek geçmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç sporcu, antrenmanlarını Bodrum ilçesinde sürdürüyor.

        Türkoğlu, Habertürk TV'den Hülya Hökenek'e hedeflerini anlattı.

        Türkoğlu, "Manş'tan geldikten sonra hala soğuk su alışkanlığım ve uzun mesafe kondisyonum vardı ve bunu değerlendirmek istedim. Aklıma Kuzey Kanalı geldi. Bu geçiş yaklaşık 36-40 kilometrelik bir geçiş olacak. Su sıcaklığının yaklaşık 12-14 derece arasında olması bekleniyor. Bu Manş'tan çok daha düşük bir derece" dedi.

        REKLAM

        Kuzey Kanalı'nın zorluklarından bahseden genç sporcu, "Sezonda Kuzey Kanalı'nı geçenler var. Çok ciddi deniz anası yaralanmaları, alerjik reaksiyonlar yaşanıyor. Ben de oraya gittiğimde çok çeşitli deniz analarıyla karşılaşabilirim. Bunlardan bazıları sizi sadece yakabiliyor, bazıları da çok ciddi alerjik reaksiyonlar yaratıp sizi yoğun bakıma kadar götürebiliyor" şeklinde konuştu.

        HERKES BU SORUYU SORUYORMUŞ...

        Herkesin aklına açık deniz olması nedeniyle "Kuzey Kanalı'nda köpek balığı var mı?" sorusu gelirken Türkoğlu suyun sıcaklığından dolayı bölgede köpek balıklarının bulunmadığını aktardı.

        Kanaldan geçmek için buz dolu küvette antrenman yaptığını belirten rekortmen sporcu, Kuzey Kanalı geçişinden hemen sonra 7 Oceans kanallarını 5 yıl içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

        Manş'tan sonra yeni hedefi!
        Manş'tan sonra yeni hedefi!

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manş Denizi
        #Kuzey Kanalı
        #Aysu Türkoğlu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!