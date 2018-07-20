Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, “Hoş geldiniz” diyen Sözeri, “Hayatımda ilk kez bir imparatorun karşısında şarkı söylüyorum. İtiraf edeyim, çok heyecanlıyım. Lütfen bir kusurum olursa affedin” şeklinde konuştu.



Gecede aynı zamanda Tuna’nın yeni yaşı da kutlandı.

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