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HaberlerDünyaAzerbaycan Ermenistan son dakika: Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı!
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Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ı işgal ettiği 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu

Azerbaycan Ermenistan son dakika: Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı!
HABERTURK.COM / AA

Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu şu ifadelerle duyurmuştu:

"Ata vasiyetini yerine getirdim. Gözün aydın olsun Azerbaycan"

Azerbaycan devlet televizyonu, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağının dalgalandığını duyurdu.

ŞUŞA'NIN ÖNEMİ

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

ALİYEV 23 KÖYÜN DAHA KURTARILDIĞINI DUYURDU

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 23 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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