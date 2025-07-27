Azra Akın, plajı inletti

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Tescilli güzel Azra Akın, eşi Atakan Koru, çocukları Demir ve kızı Arya ile tatil sezonunu Bodrum'da tatil yapıyor.

Ortakent’te kaldıkları hotelin plajında görüntülenen Azra Akın, denize girmezken ara ara sıcaktan bunalıp başını ıslattı.

Atakan Koru ise oğlu Demir ile deniz keyfi yaptığı sırada kainat güzeli ise kızı Arya ile kumsalda oynamayı tercih etti. Akın, bir ara eline aldığı tepsiyle servis yaptığı sırada kahkahaları plajı inletti.