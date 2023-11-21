B Rh kimlere kan verebilir? B Rh pozitif ve negatif kan grubu kimlerden kan alabilir? Kandaki antikorlara bakılarak kanın özelliğini belirlemek için kan grupları kullanılmaktadır. Kırmızı, beyaz kan hücrelerinden ve trombositlerden oluşan bu hayati kaynak kendi içerisinde 8 farklı kategoriye ayrılmaktadır. İşte, detaylar.

Kanın yapısı her canlıda aynıdır ancak kan içeriğindeki antijen ve antikor özellikleri kan gruplarını doğurmuştur. 1900 yılında, Avustralyalı Doktor Karl Landsteiner tarafından keşfedilen kan grupları, modern tıp dünyasında yapılan araştırmaların temelini oluşturmaktadır. B Rh kimlere kan verebilir? B Rh pozitif hangi kan grubundan kan alabilir? B Rh negatif kimlere kan verebilir? İşte, merak edilen detaylar.

B Rh Kimlere Kan Verebilir?

Kan grupları temel olarak hayatımızın her alanına dâhildir. Aslında dâhil olmasının belirgin sebebi vücudumuzun olağan işleyişine olan doğrudan müdahaleden gelmektedir. Bir sağlık kuruluşunu başvurduğumuzda ve şikâyetlerimizi ilettiğimizde genellikle bizden kan tahlili istenmektedir. Kan tahlili vücudumuzun haritasını çıkarmaktadır. Bu sebeple de insan hayatı için önemi büyüktür. Kan nakli durumlarında da kan grubumuzu bilmek hayati bir önem taşır. Çünkü yanlış kan nakli gerçekleşirse pıhtılaşmalar meydana gelebilir; bu da kan akışını kesintiye uğratarak hastanın ölümüne sebebiyet verebilir. Bu sebeple hangi kan gruplarının hangi kan gruplarından kan alıp verebildiğine dikkat etmemiz elzemdir.

REKLAM

Şayet kan grubunuzu bilmiyorsanız ihtiyaç duyulan kanın sizde mevcut olup olmadığınız bilemezsiniz. Özellikle acil vakalar sırasında kan nakline ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda seri bir şekilde naklin sağlanması oldukça önemlidir. Kan grubunuzu öğrenmek için en yakın sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz.

Alyuvarların üzerinde iki çeşit antijen türü bulunur; bunlardan biri de B antijenidir. Kırmızı kan hücrelerinde B antijeni bulunuyorsa kişi B Rh kan grubuna sahiptir. Kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde D proteini adı verilen bir antijen molekülü varsa kan grubu Rh+ olmaktadır. B Rh+ kan grubuna sahip olanlar B Rh+, AB Rh+ kan grubundakilere, B Rh- kan grubuna sahip olanlar ise B Rh+, B Rh-, AB Rh+ ve AB Rh- kan grubundakilere kan verebilirler.

B Rh Pozitif Hangi Kan Grubundan Kan Alabilir?

Kan grupları arasında belirli etkileşimler vardır. Bu etkileşimler doğrultusunda kimi kan grubu sadece kendi grubundan kan alabilirken kimi kan grubu genel verici olarak her kan grubuna kan verebilmektedir. Bu sebeple kan grubunu öğrenmeli ve nakil ihtiyaçlarında buna göre davranmalıyız. Kan bağışı özellikle kronik hastalığa sahip olan bireyler için ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için genel olarak Türk Kızılay’ı bağış çadırları kurmakta, bu konuda bilinçli olunması yönünde anonslar gerçekleştirmektedir. Şayet herhangi bir kronik ya da bulaşıcı hastalığa sahip değilseniz siz de kan bağışçısı olabilirsiniz.

Peki, kan gruplarından biri olan B Rh+ kan grubu hangi kan grubundan kan alabilmektedir? B Rh+ kan grubuna sahip olanlar 0 Rh-, 0 Rh+, B Rh-, B Rh+ kan gruplarından kan alabilmektedirler. B Rh+ ve B Rh- kan grubu yalnızca B antijenine sahiptir; dolayısıyla sadece kendi grubundan ve antijen içermediği için 0 Rh kan grubundan kan alabilirler.

B Rh Negatif Kimlere Kan Verebilir?

Kan nakline doğum sırasında, ameliyat sürecinde ve büyük bir kaza sonrası ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle kan grubumuzu bilmek, naklin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için önemlidir. B Rh- kana sahip olan bireyler; B Rh+, B Rh-, AB Rh+ ve AB Rh- kan grubundakilere kan verebilirler.

ÖNERİLEN VİDEO