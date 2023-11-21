B Rh negatif kan grubu özellikleri nedir? B Rh - kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri
Sağlıklı beslenme açısından kan grubuna göre beslenme son yıllarda popülaritesini arttıran bir trende dönüşmektedir. Bireyler kan grubuna göre beslenme yönteminden yararlanarak neyi tüketecekleri ya da neyi tüketmeyecekleri konusunda araştırma yapmaktadır. İşte, detaylar.
Sahip olduğunuz kan grubuna göre tüketmeniz ve tüketmemeniz gereken besinler listelenmektedir. B kan grubunda bulunan kişilerin kanlarındaki alyuvarlarında B antijeni yer almaktadır. B kan grubunun beslenme listesine ve özelliklerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. B Rh negatif kan grubu ve B kan grubu özellikleri nelerdir? B kan grubuna göre beslenme ve B negatif kan grubu beslenme nasıl olmalıdır? İşte, merak edilen detaylar.
B Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri
Kan gruplarını genel olarak incelediğimizde bazı kan gruplarının belirli şeylere yatkınlığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca kan grubu özellikleri açısından Rh faktörünün belirleyici bir etkisinden söz edemeyiz. B kan grubu özelliklerinden ilki bağışıklık sistemi güçlü bireylerden oluşmasıdır. Bu kan grubuna sahip olan kişiler, sindirim sistemi açısından da toleranslıdır. B kan grubu; multipl skleroz, lupus, kronik yorgunluk gibi bazı otoimmün bozukluklar gibi hastalıklara duyarlıdır. Yaklaşık 50 kişiden 1’i B Rh negatif kana sahiptir.
B Kan Grubu Özellikleri
Yatkın Oldukları Hastalıklar:
B Kan Grubuna Göre Beslenme
Faydalı Olan Besinler:
Tüketilebilecek Olanlar:
Zararlı Olan Yiyecekler:
Deniz ürünleri, tavuk ve kaz eti, sarı ve kırmızı mercimek, nohut, yer fıstığı, Antep fıstığı, ayçiçeği çekirdekleri, susam ve ürünleri, mısır ve ürünleri, çavdar ve ürünleri, karabuğday ve ürünleri, enginar, aloe vera, hindistan cevizi, her sıvı yağ [zeytinyağı keten yağı hariç] karabiber, beyaz biber, domates salçası, soya sosu, tarçın.
B Negatif Kan Grubu Beslenme
Tüketilmesi Önerilenler:
Kaçınılması Gereken Yiyecekler: