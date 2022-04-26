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Haberler Televizyon 'Baba'nın 11. bölüm tanıtımları yayınlandı
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'Servet', ailesine karşı en büyük kozunu oynuyor!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba', bu akşam 11. bölümüyle ekrana gelecek. Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır

'Baba'nın 11. bölüm tanıtımları yayınlandı
'Servet', ailesine karşı en büyük kozunu oynuyor!
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HABERTURK.COM

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği 'Baba'nın oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Cem Uslu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

'Baba', bu akşam 11. bölümüyle ekrana gelecek. Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır.

Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

'Baba', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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