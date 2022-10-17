'Baba'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Baba'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Baba'nın, yeni bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı. Kadir ve Firuze arasındaki aşk kıvılcımlarının alevlenmeye başladığı tanıtımda Firuze'nin gözyaşları akıllarda soru işaretleri oluşturuyor

'Baba'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!
'Baba'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Kadir ve Firuze arasındaki aşk kıvılcımlarının alevlenmeye başladığı tanıtımda Firuze'nin gözyaşları akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Servet'in babasıyla birlikte yemek yediği duygulu anlar Kadir'in yüzünü güldürüyor.

'BABA'NIN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emin'i sağ salim bulan Kadir, babasını evine geri getirdi ancak Emin'in hali Saruhanlı Ailesi'ni derinden sarstı. Sokaklarda yaşadığı olaylara hastalığı da eklenen Emin, eski hayatına adapte olmakta zorlanırken Kadir dışında ailesindeki kimseyi hatırlamadı. Kadir'den Emin'in bulunduğunu duyan İlhan, bu sefer başka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Polislerin Emin'i arıyor olması İlhan'ı zor durumda bıraktı. Çöpköy'de otoritesi sarsılan Selahattin, insanlara ders vermek için çöp tesisinde bir arıza yaratarak işleri durdurdu. Kadir, Fazilet ile birlikte Emin'i hastaneye götürmek için yola çıktı. Yaşadıklarının etkisiyle ani bir kriz yaşayan Emin, ellerinden kaçmayı başardı. Büşra, Emin'i aradıkları süreçte yardımlarından dolayı İlhan'a teşekkür etmek için kapısını çaldı. Burada yeniden Begüm'le karşı karşıya geldi. Begüm, Büşra'ya Emin'i polislerin aradığını söyleyince gerilim yükseldi. Bu sırada İlhan, komiserden Emin hakkında yakalama kararı çıktığını öğrendi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Büşra, Kadir'e haber verdi. Bu sırada Firuze'nin yardımıyla babasına yeniden ulaşan Kadir, hayatını derinden etkileyecek gerçeği öğrendi. Emin, birini öldürdüğünü oğluna itiraf etti. Seyirciyi şoke eden bu gelişmenin ardından gelecek bölümde neler olacağına dair heyecan arttı.

Başrollerinde; Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?
TELEVİZYON Yürek Çıkmazı başlıyor!
Reyting sıralaması belli oldu! 16 Ekim Pazar 2022 reyting sonuçları belli oldu mu, hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON Reyting sonuçları belli oldu! 16 Ekim Pazar Reyting ...
Hazar Ergüçlü, 'Hayat Bugün'deki yeni rolünü anlattı
TELEVİZYON 'Hayat Bugün'ü kabul etmesinin en önemli sebebini ...
TV yayın akışı 17 Ekim Pazartesi 2022: Bugün televizyonda neler var?
TELEVİZYON TV yayın akışı 17 Ekim Pazartesi 2022
Barış Kılıç, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünü ilk kez anlattı
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünü ilk kez anlattı
Billur Kalkavan kimdir, kaç kaç yaşında ve ne zaman kanser olmuştu? Billur Kalkavan hastalığı nedir, neden öldü ve evli miydi, çocukları var mı?
TELEVİZYON Billur Kalkavan kimdir ve kaç yaşındaydı?
VEDA! MasterChef kim elendi, kim gitti 16 Ekim 2022? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu! MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu, kim veda etti?
TELEVİZYON MasterChef kim elendi, kim gitti?
Reyting sonuçları 16 Ekim Pazar listesi AÇIKLANDI! AB ve total reyting sıralaması: Tozluyaka - Yargı - Teşkilat
TELEVİZYON Gözler reyting sonuçlarında!
Unutulmaz dizi Avrupa Yakası'na dair bilmeniz gereken 11 bilgi
TELEVİZYON Avrupa Yakası'na dair 11 ilginç bilgi!
BELLİ OLDU! MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Cumartesi MasterChef haftanın eleme adayları kimler ve elenen isim kim?
TELEVİZYON MasterChef'te ödül oyunu heyecanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.