Babadağ, 55 ülkeden yamaç paraşütü sporcusunu ağırladı

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yılın her ayı uçuşa imkan veren farklı metrelerdeki uçuş pistleriyle hava sporlarıyla ilgilenenlerin rotasında yer alan Babadağ, havası ve denize yakınlığıyla yamaç paraşütü eğitimi alanların okul alanı haline geldi. Babadağ, bu yıl 55 ülkeden yamaç paraşütü sporcusuna ev sahipliği yaptı.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, Babadağ'ın geçmiş yıllarda genellikle sadece turistlerin gelip aktivite gerçekleştirdiği bir yer olarak bilindiğini söyledi.

Özellikle geçen yıl ilk kez düzenlenen Dünya Akro Kupası'nın ardından Babadağ'ın tanınırlığının daha da yükseldiğini anlatan Koçak, "Bu yıl gelen yamaç paraşütü pilot kitlesi daha çok sporculardan oluştu. Bunun için de ciddi bir yatırım yapmıştık. Şimdi biz teklif etmeksizin Dünya Hava Sporları Federasyonunun teklifiyle bu yıl eylül sonunda Dünya Akrobasi Kupası'nın şampiyonlar şampiyonasını yapacağız. Bu etkinlik de Babadağ'ı bambaşka bir noktaya taşıyacak" dedi.

Koçak, Babadağ'a gelen sporcuların mevcut becerilerini geliştirdiğini, spora yeni başlayanların da eğitimlerini tamamlamak için dağın imkanlardan sonuna kadar faydalandıklarını dile getirdi.