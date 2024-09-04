Babadağ'dan 8 ayda 138 bin 158 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Babadağ'ın bu yıl 8 ayda ticari, amatör ve eğitim uçuşlarıyla 138 bin 158 uçuşa ev sahipliği yaptığını belirten Çıralı, "Geçen yıl uçuş sayısı 200 bini aşmıştı. Bu yıl yapılacak hava oyunları festivalleriyle uçuş sayısının geçen yıla yaklaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz" dedi.