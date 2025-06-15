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        Haberler Televizyon Babalar Günü'nüz kutlu olsun

        Babalar Günü'nüz kutlu olsun

        SHOW TV, Babalar Günü'ne özel bir tanıtım yayınladı. Reyting rekortmeni dizilerin ve 'Güldür Güldür Show'un oyuncularının duygu dolu anlarıyla harmanlanan bu tanıtım, seyircilerin yüreklerine dokundu. Sevgi dolu anların ekrana geldiği tanıtım SHOW TV'nin güçlü babalarıyla duygusal bir atmosfer yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:26
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        Babalar Günü'nüz kutlu olsun
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        Bütün zorluklara göğüs geren, güçlü duruşunu koruyan Fatih’in kızına duyduğu şefkat yürekleri ısıtırken; Mustafa’nın saf sevgisi, duygusal dakikaları ekranlara taşıdı. Ne yaşanırsa yaşansın, babaya olan ihtiyacın hiç bitmeyeceğini gösteren Aziz Uras ve Timur’un kucak dolusu sarılmaları, sevgi dolu anlara sahne oldu. Ömer’in oğlu Metehan’a yaptığı babalık ise verdiği güvenle derin duygular hissettirdi.

        'Güldür Güldür Show'un erkek oyuncuları ise canlandırdıkları rollerle bu özel günün anlamını içtenlikle hatırlattı. Yaşanan her şeye rağmen oğlu Fatih’in sırtını sıvazlayan Abdullah’ın güçlü duruşu ekranlara yansırken, tüm bu anlar izleyicilere bu özel günün duygu yoğunluğunu yaşattı.

        Her karakterin babalığa dair farklı bir yolculuk sunduğu bu tanıtım, izleyicileri derinden etkiledi.

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        #Babalar Günü
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