Enis Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan Çiğdem Bebe, 2016 yılında Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Babasının Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde yaşayan Ömer Feyyaz Yıldırım olduğunu öne süren Bebe, tespit talebinde bulundu. 1988 yılında hayatını kaybeden Ömer Feyyaz Yıldırım için fethi kabir kararı veren mahkeme, Trabzon'a bir yazı göndererek mezarın açılmasını istedi.



DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Trabzon Aile Mahkemesi, Bakırköy 11. Aile Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Osman Feyyaz Yıldırım'ın mezarını açtırdı. DNA testi için Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından mezardan kemik ve diş örnekleri alındı. DNA örnekleri ile Çiğdem Bebe'den alınacak kan örneğinin laboratuvarda karşılaştırılacağı belirtildi.



Bu arada ölmeden önce iki eşi olduğu iddia edilen Osman Feyyaz Yıldırım'ın sirozdan öldüğü ileri sürüldü.

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