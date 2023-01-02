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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Babam ve Oğlum' İspanyolları da ağlatacak

Türk sinemasının özel filmlerinden biri olan ‘Babam ve Oğlum’, 17 yıl sonra İspanya versiyonuyla da çekilecek. Başrolleri İspanyol oyuncuların paylaşacağı filmi Cevdet Mercan yönetecek

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  • 'Babam ve Oğlum' İspanyolları da ağlatacak

    Çağan Irmak’ın yönettiği Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Yetkin Dikinciler ve Hümeyra’nın başrollerini paylaştığı ‘Babam ve Oğlum’; 18 Kasım 2005’te gösterime girmiş, ilk 3 günde sadece 35.101 kişi tarafından izlenmişti.
    Oldukça düşük bir gişeyle açılış yapması filmin yapımcısı Şükrü Avşar’ın moralini bir hayli bozmuştu. 
  • 'Babam ve Oğlum' İspanyolları da ağlatacak

    Şükrü Avşar 

    O günlerde konuştuğum Şükrü Avşar, “Filme çok güveniyordum, bu kadar düşük açılış beklemiyordum. Bakalım, gişenin nasıl ilerleyeceği bu hafta belli olur” demişti. 
  • 'Babam ve Oğlum' İspanyolları da ağlatacak

    Ben de “Film son derece etkili. Kanımca izleyenlerin izlemeyenlere bulunacağı tavsiyeyle gişesi artacaktır” demiştim. 

    Keza öyle de oldu. Fısıltı gazetesinin en etkili şekilde çalıştığı filmlerin başında gelen ‘Babam ve Oğlum’, baş döndürücü bir atılımla gişesini her hafta artırdı. 

     
  • 'Babam ve Oğlum' İspanyolları da ağlatacak

    İlk 3 günün sonunda “yakında vizyon takviminden çıkarılır” denilen ‘Babam ve Oğlum”; rekor bir düzeyde, 81 hafta gösterimde kalarak 3.839.883 kişiye ulaştı. 
  • 'Babam ve Oğlum' İspanyolları da ağlatacak

    Son yıllarda Türk dizilerinin gördüğü ilgi malum. ABD’den sonra en çok dizi ihracatı yapan ülkeyiz. 

    Öyle ki birçok Türk dizisi başka ülkelere uyarlanıyor. 

    Özellikle Beykoz’daki esi kundura fabrikasına kurulan setlerde Türk dizilerinin uyarlaması çekiliyor. 

    Bu dizilerin yönetmen dâhil kamera arkası ekibi Türkler olurken kamera önüne uyarlaması yapılan söz konusu ülkelerin oyuncuları geçiyor. 

     
  • 'Babam ve Oğlum' İspanyolları da ağlatacak

    Bu uygulama, sinema adına ‘Babam ve Oğlum’da yaşandı. İzleyicileri, Türkiye’de gözyaşına boğan film, İspanya versiyonuyla İspanyolları da ağlatacak. Cevdet Mercan’ın yöneteceği filmde başrolleri İspanyol oyuncular paylaşacak. 

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