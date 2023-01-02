Ben de “Film son derece etkili. Kanımca izleyenlerin izlemeyenlere bulunacağı tavsiyeyle gişesi artacaktır” demiştim.

Keza öyle de oldu. Fısıltı gazetesinin en etkili şekilde çalıştığı filmlerin başında gelen ‘Babam ve Oğlum’, baş döndürücü bir atılımla gişesini her hafta artırdı.