Babasının vasiyetini yerine getirdi: Düğünde gelini görenler şaşkına döndü

"Atla düğüne girişimin sebebi babamın vefat etmeden önce isteğiydi benden" diyen Düriye Duygu Gür, "Küçüklükten beri bana söylerdi. Seni at ile evden çıkaracağım gelin yapacağım derdi. Biz de babam vefat ettikten sonra onun vasiyetini gerçekleştirmek için bugün düğüne at ile giriş yapacağım. Küçükken bindim. Bir de provalarda bindim. Atın üstünde insan kendini çok iyi hissediyor. Eğlenceli bir şey mutlu ediyor insanı. Çok farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Gelinlikle binmek daha farklı olacak" dedi.