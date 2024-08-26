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        Babasının vasiyetini yerine getirdi: Düğünde gelini görenler şaşkına döndü

        Mersin'in Silifke ilçesinde 2 yıl önce trafik kazasında babasını kaybeden Düriye Duygu Gür, babasının vasiyetini yerine getirdi. Baba Rafet Gür, ölmeden önce kızına "Ölürüm kalırım belli olmaz. Ölürsem sana vasiyetimdir. Sen beyaz gelinlikle beyaz bir at sırtında düğün salonuna gideceksin" diye vasiyet etti. Düriye Duygu Gür, babasının vasiyeti üzerine at sırtında gelinlikle düğün salonuna geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:19
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        Düriye Duygu Gür, 2 yıl önce babası Rafet Gür'ü trafik kazasına kaybetti.

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        Baba Rafet Gür, ölmeden önce kızına "Ölürüm kalırım belli olmaz. Ölürsem sana vasiyetimdir. Sen beyaz gelinlikle beyaz bir at sırtında düğün salonuna gideceksin" diye vasiyet etti.

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        Babasını trafik kazasında kaybeden Düriye Duygu, Mahmut Can Bulduk ile evlenme kararı aldı.

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        Düriye Duygu, babasının vasiyeti üzerine bir at çiftliğinde beyaz bir at buldu. Bir hafta gibi kısa bir sürede at üzerinde alıştırma yaptı.

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        Yeniçıktı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen ata binen Düriye Duygu, davetliler tarafından büyük takdir topladı. Türk bayrağı ve davetlilerle birlikte eşi Mahmut Can Bulduk'un çektiği at ile düğün salonuna doğru yola çıkan Düriye Duygu düğün salonu önünde davul ve kalabalık bir toplulukla karşılandı.

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        Davetlilerin şaşkın bakışları arasında sahnede attan inen Düriye Duygu, Mahmut Can ile ilk dansını yaptı. Gelin ile damadın ilk dans müziğinin bitmesine kadar at sahneden ayrılmadı.

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        "Atla düğüne girişimin sebebi babamın vefat etmeden önce isteğiydi benden" diyen Düriye Duygu Gür, "Küçüklükten beri bana söylerdi. Seni at ile evden çıkaracağım gelin yapacağım derdi. Biz de babam vefat ettikten sonra onun vasiyetini gerçekleştirmek için bugün düğüne at ile giriş yapacağım. Küçükken bindim. Bir de provalarda bindim. Atın üstünde insan kendini çok iyi hissediyor. Eğlenceli bir şey mutlu ediyor insanı. Çok farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Gelinlikle binmek daha farklı olacak" dedi.

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        Damat Mahmut Can Bulduk da kayınbabasının vasiyeti üzerine atla düğün salonuna girecekleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

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        Gelinin kuzeni Mustafa Yasin Bulut ise, "Düğün kuzenimin düğünü. Dayımızı elim bir kaza sonucu kaybettik. Sağlığında bir tane kızım var. Beyaz bir atla beyaz bir gelinlikle evlendireceğim demişti. Bize de derdi. Ben ölürüm kalırım bunu yerine getirin derdi. Biz de onun vasiyetini yerine getirdik, mutlu ve duyguluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        #mersin silifke
        #düğün
        #gelin
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