Badem sütünün tadını daha iyi hale getirmek mümkün mü? Badem sütüyle ilgili bilinmesi gerekenler
Badem sütü hem düşük kalorili hem de sindirim problemi yaratmıyor... Bugünlerde veganlar dışında da çok sık tüketilen badem sütüyle ilgili en can sıkıcı konu ise tadının yeterince iyi olmaması... Badem sütünü tatlandırmak isteyenler ama bunu yaparken kalori almak istemeyenlerden misiniz? Bu yazı sizin için...
Vegan beslenenler, laktoz duyarlılığı olanlar ya da hayvansal süt ürünlerine alerjisi olanlar için üretilmeye başlanan bitkisel sütler son dönemde herkesin kullandığı oldukça popüler besinler arasında yer alıyor. Badem sütü ise bitkisel sütlerin içinde en çok tercih edileni... Ancak itiraf edelim, badem sütünün tadı pek de iyi değil...
Veganların ve modaya kapılıp badem sütünden kendini alamayanların bütün dileklerini gerçek yapacak o yazıyla karşınızdayız. Badem sütünü kalorisini artırmadan tatlandırmanın yollarını çok seveceksiniz...
1) MEYVE EKLEYİN
Badem sütünüzü toz şekerle tatlandırmayı düşünmüyordunuz değilm i? Ama meyveler, ihtiyacınız olan aromayı size verebilir! Badem sütünü muz, şeftali gibi yoğun tatlara sahip meyvelerle tatlandırabilirsiniz.
2) BAL
Doğal şeker kaynaklarımızın başında gelen bal, burada da imdadımıza yetişiyor. Badem sütüne porsiyona bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyerek de tatlandırabilirsiniz.
3) AKÇAAĞAÇ ŞURUBU
Sağlıklı şekerlerden devam ediyoruz... Akçaağaç şurubu akçaağaç ağacının özsuyundan üretilen bir doğal şekerdir. Gönül rahatlığı ile tüketilebilir.
4) HURMA
Hurmayı sıcak suda ıslatıp püre haline getirirseniz bu püreden alacağınız bir miktar ile badem sütünüzü tatlandırabilirsiniz.
BADEM SÜTÜNÜ HERKES TÜKETEBİLİR Mİ?
Badem sütünün kalorisi çok düşüktür bu yüzden özellikle diyet yapanlar, profesyonel sporcular ve sağlıklı beslenenler sık sık badem sütünü kullanır. Kalsiyum miktarı tatmin edici olan badem sütünün içinde laktoz yok, yani bu sütü çekici yapan detaylardan biri de bu.
Badem sütü bademlerin sıcak suda yumuşatılması ve ezilmesiyle elde edilir. Yani tamamen yemişin kendisinden... Kuruyemiş konusunda alerjisi olanlar badem sütünü tüketmeye uygun olmayabilir.
Bununla beraber badem sütü bebekler için ana besin kaynağı olarak kullanılamaz çünkü bebeklerin gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin değerleri badem sütünden karşılanamaz.
Ayrıca hayvansal ürünlerde bulunan B12 vitamini badem sütünde maalesef yok. Dolayısıyla badem sütü tüketenlerin bu eksikliği takviyelerle gidermesi gerekiyor. Badem sütünün hayvansal sütlerle aynı besin değerlerine sahip olmadığını hatırlayarak eksikleri gidermek için alternatifler düşünülmeli...