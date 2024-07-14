Badem sütünün tadını daha iyi hale getirmek mümkün mü? Badem sütüyle ilgili bilinmesi gerekenler

Vegan beslenenler, laktoz duyarlılığı olanlar ya da hayvansal süt ürünlerine alerjisi olanlar için üretilmeye başlanan bitkisel sütler son dönemde herkesin kullandığı oldukça popüler besinler arasında yer alıyor. Badem sütü ise bitkisel sütlerin içinde en çok tercih edileni... Ancak itiraf edelim, badem sütünün tadı pek de iyi değil...