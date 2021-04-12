BAFTA'nın galibi 'Nomadland'

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan 74. BAFTA Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Ünlü Royal Albert Hall'da pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül törenine tüm adaylar çevrim içi katıldı. Britanya'nın 'Oscar'ları olarak nitelenen BAFTA'da gecenin galibi 'En İyi Film' dahil dört dalda ödül kazanan 'Nomadland' oldu.
'Nomadland'in yönetmeni Chloe Zhao, BAFTA tarihinde, 'En İyi Yönetmen' dalında 11 yıl önce Hurt Locker'la bu ödülü kazanan Kathryn Bigelow'dan sonra ödülü alan ikinci kadın olurken filmin başrol oyuncusu Frances Mcdormand 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödülün sahibi oldu. Film 'En İyi Görüntü Yönetimi' dalında da ödül aldı.
83 yaşındaki Sir Anthony Hopkins The Father filmindeki rolüyle 24 yıl aradan sonra ikinci kez 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ödül kazandığını yan odadaki sevinç çığlıklarıyla öğrendiğini belirten Hopkins, "Törenin izlemiyordum. Yan odada resim yapıyordum. Çığlıkları duyunca futbol maçı izliyorlar sandım. Gelip kazandığımı söylediler" dedi.
BAFTA ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
EN İYİ FİLM:
Nomadland
EN İYİ BRİTANYA FİLMİ
Promising Young Woman
EN İYİ KADIN OYUNCU
Frances McDormand (Nomadland)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Sir Anthony Hopkins (The Father)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNUNCU
Yuh-Jung Youn (Minari)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNUNCU
Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)
EN İYİ YÖNETMEN
Chloe Zhao (Nomadland)
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Promising Young Woman (Emerald Fennell)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller)
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Another Round
EN İYİ ANİMASYON
Soul
EN İYİ BELGESEL
My Octopus Teacher
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