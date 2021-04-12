BAFTA'nın galibi 'Nomadland'

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan 74. BAFTA Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Ünlü Royal Albert Hall'da pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül törenine tüm adaylar çevrim içi katıldı. Britanya'nın 'Oscar'ları olarak nitelenen BAFTA'da gecenin galibi 'En İyi Film' dahil dört dalda ödül kazanan 'Nomadland' oldu.



'Nomadland'in yönetmeni Chloe Zhao ile başrol oyuncusu Frances McDormand BAFTA'dan sonra Oscar'da da favori.

'Nomadland'in yönetmeni Chloe Zhao, BAFTA tarihinde, 'En İyi Yönetmen' dalında 11 yıl önce Hurt Locker'la bu ödülü kazanan Kathryn Bigelow'dan sonra ödülü alan ikinci kadın olurken filmin başrol oyuncusu Frances Mcdormand 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödülün sahibi oldu. Film 'En İyi Görüntü Yönetimi' dalında da ödül aldı.

Sir Anthony Hopkins 24 yıl aradan sonra ikinci BAFTA'sını aldı.

83 yaşındaki Sir Anthony Hopkins The Father filmindeki rolüyle 24 yıl aradan sonra ikinci kez 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ödül kazandığını yan odadaki sevinç çığlıklarıyla öğrendiğini belirten Hopkins, "Törenin izlemiyordum. Yan odada resim yapıyordum. Çığlıkları duyunca futbol maçı izliyorlar sandım. Gelip kazandığımı söylediler" dedi.

BAFTA ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

'Promising Young Woman' 'Özgün Senaryo' dalında gecenin galibi oldu.

EN İYİ FİLM:

Nomadland

EN İYİ BRİTANYA FİLMİ

Promising Young Woman

EN İYİ KADIN OYUNCU

Frances McDormand (Nomadland)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Sir Anthony Hopkins (The Father)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNUNCU

Yuh-Jung Youn (Minari)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNUNCU

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

'En İyi Animasyon' ödülü 'Soul'a gitti.

EN İYİ YÖNETMEN

Chloe Zhao (Nomadland)

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Promising Young Woman (Emerald Fennell)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller)

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Another Round

EN İYİ ANİMASYON

Soul

EN İYİ BELGESEL

My Octopus Teacher