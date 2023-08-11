Bağırsak sağlığını güçlendiren en iyi besinler uzmanlar tarafından öneriliyor!

Bağırsak sağlığını güçlendiren en iyi besinler uzmanlar tarafından öneriliyor!

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BALIK YAĞI, KETEN TOHUMU GİBİ İLTİHAP ÖNLEYİCİ GIDALAR

Enflamasyon, vücudunuzda beyaz kan hücreleri ve diğer bileşikler serbest kaldığında ortaya çıkar. Bu reaksiyon gerçekten bir enfeksiyon geçirdiğinizde bağışıklığınızı korumak için size fayda sağlar. Ancak bazen vücudumuz enfeksiyon olmadığında da bu kimyasalları salgılayabilir.

Bu durum hassas bağırsak sendromu, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi rahatsızlarda ortaya çıkar. Antiinflamatuar yiyecekler, enflamasyon sürecini engeller. Bu besinler omega-3 gibi vitaminler içerir.

Yararlı anti-inflamatuar gıdalar:

- Somon, hamsi, sardalya gibi balıklar.

- Keten tohumu

- Çilek ve üzüm gibi meyveler

- Brokoli, üzüm ve domates gibi sebzeler

- Ceviz