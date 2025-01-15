Bahar Candan: Ben sadece onların dostluğunu kıskandım
Geçtiğimiz günlerde ablası Nihal Candan'ın ve sevgilisinin yakınlaştığı iddialarıyla gündeme gelen Bahar Candan, bir açıklama yaparak; "Ben sadece onların dostluğunu kıskandım" dedi
Sosyal medyada şatafatlı yaşamlarını sıkça paylaşan Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023’te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Beş buçuk ay süren tutukluluğun ardından Nihal Candan serbest bırakıldı. Ancak Nihal’in Bahar Candan’dan önce hapisten çıkması ve Bahar’ın sevgilisiyle yakınlaştığına dair iddialar oldukça dikkat çekmişti.
"BİRAZ ÜSTÜNE GİTTİM GALİBA"
Nişantaşı’nda görüntülenen Bahar Candan, basın mensuplarının ablasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bahar Candan; "Ablamı çok seviyorum. Şuurum yerinde değildi, pek fazla. Zor şeyler yaşadım, biraz üstüne gittim galiba. Kendisinden özür diledim. Sevgili çalma gibi bir şey yok. Ben sadece onların dostluğunu kıskandım" dedi.