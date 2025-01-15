Bahar Candan: Ben sadece onların dostluğunu kıskandım

"BİRAZ ÜSTÜNE GİTTİM GALİBA"

Nişantaşı’nda görüntülenen Bahar Candan, basın mensuplarının ablasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bahar Candan; "Ablamı çok seviyorum. Şuurum yerinde değildi, pek fazla. Zor şeyler yaşadım, biraz üstüne gittim galiba. Kendisinden özür diledim. Sevgili çalma gibi bir şey yok. Ben sadece onların dostluğunu kıskandım" dedi.