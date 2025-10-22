'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana damgasını vurdu
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 55'inci bölümüyle büyük ilgi gördü
SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sırların açığa çıktığı bu bölüm, ihanet, fedakârlık ve şok edici gelişmeleriyle ekrana damgasını vurdu.
‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 55'inci bölümü ABC1 20+ grubunda 4.93 izlenme oranı 13.51 izlenme payı, AB’de 4.21 izlenme oranı 13.85 izlenme payı, Total’de ise 3.79 izlenme oranı 11.22 izlenme payı elde ederek AB’de zirveye yerleşti. Ekrana gelen 55'inci bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 4 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.
“MARAL BENİM KARDEŞİM…”
Harun, aralarında romantik bir ilişki olduğunu düşünen Çağla’ya, Maral’ın kardeşi olduğunu itiraf etti. Bu sırada Maral da bu sırrı Uras'a açtı; Harun’un onu kardeşi olarak kabul etmemesinin yarattığı derin kırgınlığı dile getirdi.
Büyük sır, iki kişinin geçmişinden çıkarak başkalarının kaderine düğüm olurken Harun, Bahar için Uras ve Maral’ın büyük hatasının kayıtlarını Çağla’ya vererek kaderin cilvesini Çağla’nın kararına bıraktı. Çağla’nın bir sonraki adımının ne olacağı seyircide büyük heyecan uyandırırken, iki kişi arasındaki bu küçük sır, artık başkalarının da dahil olmasıyla çığ gibi büyümeye başladı ve hastanede fırtınaların habercisi oldu.
'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN 55'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yeni bölümde, Bahar Uras’ı şikâyetini geri çekmesi için ikna etmeye çalışırken Uras, karşısında annesini değil adeta düşmanını gördü. Seren’e, Bahar’a ve hatalarında yanında olmayan herkese olan öfkesi, Uras’ı intikam oyununda bir canavara dönüştürdü. Seren, Uras’ın karakol hamlesinin karşısında sarsılmışken; Maral’ın tüm bu olaylardan sonra Uras’ın arkasında durarak karakola gelmesi herkesi şok etti.
Aziz Uras şikâyetini geri çekmedi;
Bir imzayla başlayan mutlulukları, Uras’ın atacağı bir imzayla Seren’i nezarete götürecekken; Uras imzayı atamadan üzerine gelen geçmiş anılarından kaçmaya karar verdi ve istifa etmek için hastaneye gitti. Haberi alan Bahar, her ne olursa olsun Uras’ın işini bırakmaması için hastaneye koştu. Bu sırada Naz, bu sefer acil hastası olarak hastaneye geldi.
Bebeği ve kendisi tehlikedeyken Bahar, paniğe kapılan Evren’i ayakta tutmak için elinden geleni yaptı. Naz’ın kritik durumunda kalbi ve bebeği risk altındayken; Bahar’ın hastalığın nedenini bulması ile Naz ölümün pençesinden son anda kurtuldu. Hastanede umut ve gerilim bir aradayken Çağla, Harun’la yüzleşmeye karar verdi. Maral ve Harun’un arasında romantik bir ilişki olduğundan emin olan Çağla, kardeş olduklarını duyduğunda şaşkınlığını gizleyemedi.
Harun ve Maral’ın kardeş olduğu ortaya çıktı;
Bölümün finalinde, Aziz Uras, Seren’in affını isteyerek affedilmeyi beklerken Seren, sert bir karar aldı ve anlaşmalı boşanma protokolü imzalamasını istedi. Uras, Seren’den boşanmamak konusunda geri adım atmak istemedi ve istifasını geri çekti.
Hastanede olaylar çığ gibi büyürken kurul nihai kararını verinceye kadar, öfkesine yenik düşerek verdiği kararlardan dolayı Seren hastaneden uzaklaştırıldı. Sırların hala hastanede kol gezdiği ve saklı gerçeklerin örtüsünü araladığı bölümden sonra, izleyicilerin yeni bölüme heyecanı arttı.
Seren’e uzaklaştırma kararı;
Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.