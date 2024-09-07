'Bahar’ın yeni sezon çekimlerine başlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla başladı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve salı günlerinin vazgeçilmez adresi olan dizi, ikinci sezonuyla çok yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

'Bahar’ın yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin yeni sezonunda; Büşra Pekin 'Süreyya' karakteriyle, Elçin Afacan ise 'Eylem' karakteriyle izleyiciyle buluşacak.