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        Haberler Televizyon 'Bahar’ın yeni sezon çekimlerine başlandı

        'Bahar’ın yeni sezon çekimlerine başlandı

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Bahar'ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla başladı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, ikinci sezonuyla çok yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 19:54 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:54
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        Çekimlerine başlandı
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla başladı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve salı günlerinin vazgeçilmez adresi olan dizi, ikinci sezonuyla çok yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

        'Bahar’ın yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin yeni sezonunda; Büşra Pekin 'Süreyya' karakteriyle, Elçin Afacan ise 'Eylem' karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar', yeni sezonuyla çok yakında SHOW TV’de...

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        #Bahar
        #demet evgar
        #buğra gülsoy
        #Mehmet Yılmaz Ak
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