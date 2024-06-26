Bahçelerine 10 tonluk kaya düştü: "Gökten geldi"

10 tonluk kaya parçasının bahçesine düştüğünü ifade eden Selahattin Altınöz, "Biz burada kayısı toplamaya geldik. Birdenbire uçarak üstümüze geldi. Nereden geldiğini biliyoruz ama ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Çünkü yukarıda taş ocağı var. Ben mimarım ve teknik şeyleri anlarım. Aşağı yukarı bu taş 4 metreküp. 4 metreküp bir taşın özgül ağırlığı 2,5 ton metreküp bu da 10 ton civarında. Tabii ki korktuk ben o anda burada değildim ama bizimkiler kaçıştılar. Hatta bir kova kayısı vardı dökülmüştü. Bu yeniydi ama 10-15 gün önce komşumuzun bahçesinde aynı şey oldu. Komşumun orada evi yok. Ev olmadığı için sadece ağaçlara zarar verildi" dedi.