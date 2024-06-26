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        Haberler Gündem Güncel Bahçelerine 10 tonluk kaya düştü: "Gökten geldi" | Son dakika haberleri

        Bahçelerine 10 tonluk kaya düştü: "Gökten geldi"

        Hatay'da bir bahçeye taş ocağından 10 tonluk devasa kaya kütlesi düştü. Selahattin Altınöz, kaya kütlesinin düştüğü sırada ailesinin kayısı topladığını ve büyük korku yaşadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Altınöz, "Depremin oynatamadığı kayaları, dinamitle oynattılar ve düşürdüler. Bazen gece saat 10.00'da bakıyorsunuz kepçe geliyor çalışıyor. Bunun alınabilecek önlemleri var. Korkunçtu. Gökten geldi çünkü öyle bir şey ki devrile devrile gelmedi. Korkunç bir sesle geldi. Deprem sonrasında çamaşır makinesi sesinden dahi korkar olduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:31
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        6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesindeki dağlık alanda bulunan taş ocağında çalışmalar devam ediyor.

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        Taş ocağındaki çalışmalar sırasında yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Selahattin Altınöz'e ait Dursunlu Mahallesi'ndeki bahçeye 10 tonluk devasa kaya düştü.

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        Bu sırada Altınöz'ün ailesi de bahçede kayısı topluyordu. Taşın düşmesi sonucu yaralanan olmazken 2 ağaç zarar gördü. Facianın eşiğinden dönülen olayda Altınöz, önlem alınmayarak gerçekleştirilen çalışmalara tepki gösterdi.

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        10 tonluk kaya parçasının bahçesine düştüğünü ifade eden Selahattin Altınöz, "Biz burada kayısı toplamaya geldik. Birdenbire uçarak üstümüze geldi. Nereden geldiğini biliyoruz ama ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Çünkü yukarıda taş ocağı var. Ben mimarım ve teknik şeyleri anlarım. Aşağı yukarı bu taş 4 metreküp. 4 metreküp bir taşın özgül ağırlığı 2,5 ton metreküp bu da 10 ton civarında. Tabii ki korktuk ben o anda burada değildim ama bizimkiler kaçıştılar. Hatta bir kova kayısı vardı dökülmüştü. Bu yeniydi ama 10-15 gün önce komşumuzun bahçesinde aynı şey oldu. Komşumun orada evi yok. Ev olmadığı için sadece ağaçlara zarar verildi" dedi.

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        "DEPREM SONRASI ÇAMAŞIR MAKİNESİ SESİNDEN DAHİ KORKAR OLDUK"

        Patlamalar sonrasında düşen kaya parçaları yüzünden korkudan evde kalamadıklarını belirten Selahattin Altınöz, "Depremin oynatamadığı kayaları, dinamitle oynattılar. Taşı düşürdüler ve çevreye zarar verdiler. Tabii ki korkuyoruz. Yani çalışma da devam ediyor. Bazen gece saat 10'da bakıyorsunuz kepçe geliyor çalışıyor. Bunun alınabilecek önlemleri var. Korkunçtu söylüyorum. Gökten geldi çünkü öyle bir şey ki devrile devrile gelmedi. Korkunç bir sesle geldi. Deprem sonrasında çamaşır makinesi sesinden dahi korkar olduk. Böyle bir ses artı birden şuradan dönüyor ve uçarak geliyor. Taş düştü deyim yerindeyse gökten düştü" ifadelerini kullandı.

        #Hatay
        #kaya
        #Deprem
        #kayısı bahçesi
        #taş ocağı
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