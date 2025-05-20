Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Bolat'ın İngiltere ve Avrupa Birliği’nin Suriye yaptırımlarını kaldırması kararı ve İsrail ile ilgili ticaret anlaşması görüşmelerini durdurması hakkındaki değerlendirmesi paylaşıldı.

Batı dünyasında vicdanların çok geç de olsa uyanmaya başladığını belirten Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Suriye konusundaki politikamızı ve duruşumuzu biz Türkiye olarak, yıllardır ilkeli bir şekilde devam ettirdik. Sonuçta haklılığımız ortaya çıktı ve 8 Aralık devriminden sonraki yeni Suriye hükümetinin milli birliği, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlama hususundaki kapsayıcı ve kuşatıcı politikalarını da destekledik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek ABD'nin yeni yönetimi gerekse de Avrupa Birliği liderleri nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, Suriye'ye yönelik AB ve ABD yaptırımlarının geç de olsa kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece Suriye'de milli birlik hükümeti kurulduktan sonra, bu geçiş sürecinde Suriye'nin dünyaya entegre olmasında ve mali kaynakların akışının sağlanmasında en önemli engel olan mali ve ticari yaptırımların kaldırılması çok önemli bir gelişmedir. Bundan böyle Suriye ile gerek ikili ülkeler arasında, gerekse uluslararası kuruluşlar ile ve gerekse de Suriye diasporasının Suriye'ye yönelik ticaret ve mali transferlerinin önü açılmış olacaktır. Suriye'nin yeniden imarının, istikrarının ve milli birliğinin sağlanmasında bu gelişme önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı girişimleri ve ikna çabaları ABD yönetimi ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından da benimsenmiş olmaktadır. Bu durum sevindiricidir. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye'deki istikrar ve ekonomik gelişme hızlanacaktır" ifadelerini kullandı.