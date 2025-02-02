Bakan Fidan, Hamas yetkilileriyle Katarda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.
Giriş: 02.02.2025 - 20:59 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile görüştü.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.
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