Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 655 bin konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini, bu yıl içerisinde ise 46 bin 700 konutun daha tesliminin yapılacağını bildirdi.
Kurum, AA muhabirine Sosyal Konut Projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2003'ten bugüne yaklaşık 840 bin konut üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "Bunların 720 bini alt gelir ve orta gelire hitap eden sosyal içerikli konutlar. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor." diye konuştu.
Vatandaşa ödeme kolaylığı sağlaması açısından dönemsel artış oranlarının sabitlenmesine ilişkin önemli bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Borçlu olan vatandaşımıza TEFE-TÜFE uygulamasıyla bu satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu TEFE-TÜFE uygulamalarına da yüzde 8-10 ve 12'yi aşmayacak sınır getirdik. Vatandaşımız o noktada ödeme kolaylığı içerisine girdi." ifadelerini kullandı.
'21 BİN YENİ KONUTUN İHALESİ YAPILDI'
Konutların hak sahiplerine teslim edilmesine ilişkin de bilgi veren Kurum, "655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. İnşallah bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yıl 21 bin yeni konutun da ihalesini gerçekleştirdik. Her yıl biz 25, 35, 50 bin talebe, bölgesine göre konutlar üretiyoruz. 2019 yılı içerisinde de sosyal ihtiyaçta talep neyse bu sayılardan az olmamak üzere üretim yapacağız." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.