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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:30
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        "Politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"
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        Şimşek, sosyal medya hesabından, Dünya Bankasının Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu değerlendirdi.

        Ekonomi programına duyulan güvenle beklentilerin iyileştiğine işaret eden Şimşek, "2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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