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Bakanların sandığında hangi aday önde çıktı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda oy verme işlemi tamamlandı. Mevcut bakanların oy kullandıkları sandıklarda Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hangisinin önde çıktığı da belli oldu. İşte sonuçlar...

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HABERTURK.COM / DHA
  • Bakanların sandığında hangi aday önde çıktı?

    Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1176 numaralı sandıkta, 305 oy kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a 188, Kemal Kılıçdaroğlu'na 116 oyun çıktığı sandıkta, oylardan 1'i ise geçersiz sayıldı.

    https://www.haberturk.com/secim/secim2023/cumhurbaskanligi-secimi-2-tur
  • Bakanların sandığında hangi aday önde çıktı?

    Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Trabzon´da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu´nun oy kullandığı 2045 nolu 356 seçmeni bulunan sandıktan 307 oy çıktı. Oylardan 149´u Recep Tayyip Erdoğan'a, 154´ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı. 14 Mayıs´ta yapılan seçimlerde Bakan Karaismailoğlu´nun oy kullandığı aynı sandıktan; 1 oy farkla Erdoğan önde çıkmış, adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu 147, Sinan Ogan da 29 oy almıştı.
  • Bakanların sandığında hangi aday önde çıktı?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ´ın Şanlıurfa'da oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. 2102 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a 175, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 110 oy çıktı.
  • Bakanların sandığında hangi aday önde çıktı?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında oyunu Şehit İdari Ateşe Gelip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 2208 nolu sandıkta kullandı. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandık, görevliler tarafından açılarak oyların sayımına başlandı. 388 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta 324 seçmen oy kullandı, oyların 5'i geçersiz sayıldı. Yapılan sayımda geçerli 319 oyun 245'ini Recep Tayyip Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 74 oy çıktı.

     
  • Bakanların sandığında hangi aday önde çıktı?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın oyunu kullandığı Osmangazi ilçesindeki Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu´nda kurulan 3148 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı. 368 seçmenden 304´ünün oy kullandığı sandıkta oyların tamamı geçerli sayılırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 190 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 114 oy aldı.
  • Bakanların sandığında hangi aday önde çıktı?

    ADANA'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'in oyunu kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Ömer Çelik, 1066 nolu, 380 seçmeni olan sandıkta oy kullandı. 279 oyun kullanıldığı sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu'na 163, Recep Tayyip Erdoğan'a 110 oy çıktı, 6 oy da geçersiz sayıldı.
  • Bakanların sandığında hangi aday önde çıktı?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 323 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 202 oy çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 117 oy çıktı. 3 geçersiz oy bulunurken, 1 de boş oy çıktı.

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